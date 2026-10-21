La Eurocámara pide más fondos para agricultura, competitividad o migración en 2027

En concreto, los eurodiputados abogan por un proyecto presupuestario para el próximo ejercicio de 194.000 millones de euros en compromisos de pago (el límite máximo que el bloque podrá asignar en 2027) y 203.300 millones en pagos efectivos (cifra superior porque incluye desembolsos comprometidos en ejercicios anteriores).

Este posicionamiento choca con el acordado por los Estados miembros, que defenderán un presupuesto de 2027 con 191.880 compromisos de pago y 202.700 millones en pagos efectivos.

Tras el voto de este miércoles se abre un plazo de tres semanas para que la Eurocámara y la presidencia de turno de la UE, que este semestre ostenta Irlanda, negocien las cuentas del próximo año en una serie de encuentros que comenzarán el 3 de noviembre.

Entre los principales cambios con respecto a la propuesta original de la Comisión Europea, los eurodiputados piden aumentar en 63 millones los fondos para el programa de investigación Horizonte Europa, en 260 millones la dotación para redes de transporte y energéticas, en 31,5 millones los fondos para pymes y en 96 millones el programa Erasmus, entre otras cosas, según informó la Eurocámara en un comunicado.

En cuanto a la PAC, reclaman aumentar en 85 millones los fondos para ayudas directas a los agricultores y en 20 millones la dotación para jóvenes agricultores, así como incrementar en 85 millones los recursos para el programa de biodiversidad LIFE y en 80 millones el Mecanismo de Protección Civil que se activa ante desastres naturales.

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Con respecto a la gestión migratoria, abogan por subir en 20 millones el presupuesto para el Fondo de Asilo y Migración, en 40 millones la dotación para el Instrumento de Gestión de Fronteras, además de 20 millones más para movilidad militar, 60 millones más para el Vecindario Sur, 30 millones más para el Vecindario Oriental y 40 millones más para ayuda humanitaria.

La propuesta original de la Comisión Europea destina, como es habitual, más de la mitad de los recursos a los fondos agrícolas y regionales, con 54.000 millones asignados a la PAC, 44.000 millones al fondo de desarrollo regional (FEDER) y al Fondo de Cohesión y 14.500 millones al Fondo Social Europeo.

Además, Bruselas reservó 13.800 millones a investigación e innovación, especialmente a través del programa Horizonte Europa (12.800 millones) y también 3.100 millones para el programa de infraestructuras Conectar Europa, 1.100 millones al programa Europa Digital y 2.300 millones para el programa espacial del bloque.

Con respecto a la defensa, Bruselas planteó asignar 1.000 millones al Fondo Europeo de Defensa (EDG), 844 millones al programa para la industria de este ámbito (EDIP), 256 millones para apoyar la movilidad militar y 115 millones para estimular la innovación en este sector a través del programa Agile.

En cuanto al medioambiente y la acción climática, el borrador presupuestario recogía una dotación de 1.300 millones para el Fondo de Transición Justa que financia actuaciones para impulsar la descarbonización de regiones dependientes de los combustibles fósiles y otros 846 millones para el programa LIFE de defensa del medioambiente y la biodiversidad.

Por otro lado, la Comisión Europea plantea destinar 3.400 millones a la gestión de fronteras y la gestión de los flujos migratorios, al tiempo que reserva 15.500 millones a distintas actuaciones del bloque en el exterior, entre ellas 10.100 millones para el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI), 2.100 millones para ayudas a los países con negociaciones de adhesión y 2.000 millones para ayuda humanitaria.

El presupuesto europeo para 2027 será el último dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) vigente, que engloba el periodo 2021-2027. Los Veintisiete acaban de entrar en una fase decisiva de las negociaciones para las siguientes perspectivas económicas, que cubrirán el periodo 2028-2034.