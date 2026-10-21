La ONU advierte que inundaciones en Somalia pueden causar 800.000 desplazados este año

Somalia entra en su estación lluviosa y este año se prevén precipitaciones incluso superiores a lo normal en un contexto de fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño, ligado a subidas de temperaturas y fenómenos meteorológicos extremos.

"Muchas de estas familias ya se han visto obligadas a desplazarse anteriormente y apenas les quedan recursos a los que recurrir", alertó el jefe de misión de la OIM en Somalia, Manuel Marques, quien subrayó que "aún se está a tiempo de reducir el impacto, pero el margen se está cerrando".

La OIM ha elaborado planes para apoyar a 517.000 personas de comunidades somalíes expuestas a las inundaciones, para lo que requiere 16,62 millones de dólares, aunque hasta el momento solo ha recibido un 14,4 % de esos fondos.