La ONU alerta de que 19 millones de afganos sufrirán hambre si no se invierte ayuda

La organización indicó en un mensaje publicado este miércoles en la red social X que en la actualidad, casi 16 millones de afganos ya experimentan niveles graves de inseguridad alimentaria, entre los que al menos 3,4 millones se enfrentan a condiciones críticas de emergencia.

Tras visitar el sur y el noreste de Afganistán, la portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Olga Cherevko, advirtió de que "se está desarrollando una amarga realidad: hay alimentos disponibles, pero siguen siendo inaccesibles para millones de personas".

Factores como la pobreza crónica, la sequía y los efectos de décadas de conflicto contribuyen a esta crisis, sumados a niveles récord de desnutrición registrados entre agosto y octubre.

Naciones Unidas subrayó que, si bien la asistencia humanitaria "puede salvar y salva vidas hoy", esta no puede reemplazar la inversión sostenida en medios de subsistencia, servicios públicos y oportunidades económicas, lo que ayudaría a las familias a depender menos de la asistencia de emergencia.

"Debemos actuar antes del invierno, no después de que las familias hayan agotado sus opciones", alertó la portavoz.

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Las severas restricciones del Gobierno de facto talibán contra mujeres y niñas amenazan con socavar aún más la recuperación del país.

Citando un informe de Unicef, la portavoz de la OCHA indicó que Afganistán podría perder hasta 20.000 maestras y 5.400 trabajadoras sanitarias para 2030 si las prohibiciones continúan, con consecuencias devastadoras para la economía, la educación y la sanidad nacional.