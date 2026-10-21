La petrolera GeoPark logra concesión de un bloque en la formación argentina Vaca Muerta

La empresa, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Nueva York, anunció este miércoles en un comunicado que le fue adjudicado el bloque Corralera Noreste.

La adjudicación se dio como parte de la ronda de licitación de bloques convocada este año por la petrolera estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

"La adjudicación representa una extensión natural de la estrategia de GeoPark en Argentina y ofrece una potencial continuidad de largo plazo para la plataforma de crecimiento de la compañía en el país", dijo la empresa en un comunicado.

La petrolera ya posee en Argentina los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste.

Por la nueva concesión, GeoPark pagará a la provincia del Neuquén un bono de acceso de 60,5 millones de dólares y se comprometió a un programa de trabajo que contempla la perforación y la fractura de dos pozos horizontales, que se ejecutarán durante el periodo exploratorio inicial de cuatro años.

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GeoPark será el operador del bloque, en el que tendrá una participación del 90 %, mientras que GyP tendrá el 10 % restante.

Si se produce un descubrimiento comercial en el bloque, GeoPark puede optar a obtener una concesión de explotación por 35 años.

La compañía dijo que "prevé financiar el bono inicial y los compromisos posteriores con caja disponible y fuentes de liquidez comprometidas, sin cambios en sus prioridades de asignación de capital".

Con epicentro en Neuquén, Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

La enorme formación de petróleo y gas comenzó a ser explotada por la petrolera argentina YPF en 2013 y ha recibido desde entonces millonarias inversiones para su desarrollo masivo.

Su creciente producción ha permitido que Argentina revierta el déficit en su balanza energética y que varias petroleras activen proyectos para exportar hidrocarburos.