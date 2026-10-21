Las autoridades francesas prohíben mañana protestas en buena parte del centro de París

En un mensaje en X, la Prefectura de la Policía (PP) advirtió que la protesta convocada por el colectivo de la Universidad Sorbonne Nouvelle (Paris 3) y por el centro universitario de la Asamblea General de La Chapelle "es un preludio" a la del 24 de octubre, que sucede una semana más tarde de la del 17, cuyas imágenes de violencia urbana dieron la vuelta al mundo.

La Prefectura señaló que existe el riesgo de que se lleven a cabo "acciones imprevistas en dirección a centros de poder o a lugares simbólicos" susceptibles de que "tengan un impacto internacional".

La prohibición de manifestarse incluye el sector de los Campos Elíseos, el del centro comercial de Les Halles, el de Île de la Cité, el de Madeleine, la Place de la République, el mirador de Trocadéro, así como las principales estaciones ferroviarias de la capital.

Este veto se une al toque de queda parcial decretado en París esta noche (la tercera consecutiva) y que aún no se sabe si será también renovado del jueves al viernes.

Las medidas restrictivas buscan atajar los saqueos producidos en torno a las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de la sanidad y la educación públicas, disturbios que se han saldado con al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados.

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De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios registrados en toda Francia (el 95 % hombres y el 70 % mayores de edad), 174 han ingresado en prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos facilitados por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima ante la convocatoria de una nueva jornada de movilizaciones el próximo sábado 24 de octubre, promovida por los 'chalecos amarillos'.