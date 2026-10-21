Líder de izquierda israelí advierte de campañas militares de Netanyahu con fines políticos

"Netanyahu es un líder enfermo y débil que se aferra al poder a la fuerza y ​​está dispuesto a poner en peligro la seguridad de Israel para salvarse a sí mismo", dice Golán en un mensaje en X difundido este miércoles.

Según informó el diario 'Financial Times', Netanyahu está presionando para retomar los ataques a gran escala contra Irán y llegó a preparar un plan para hacerlo hace diez días, aunque finalmente no fue adelante por la oposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajó a Israel para reunirse con Netanyahu, en una visita que no fue anunciada previamente y en la que, según informó a EFE un portavoz de la oficina del primer ministro israelí, hablaron de la situación en Oriente Medio.

Para Golán, Netanyahu "no tiene legitimidad alguna para arrastrar a Israel a otra campaña militar por motivos políticos y personales, en vísperas de unas elecciones".

"Las vidas de nuestros soldados y ciudadanos no son moneda de cambio en su lucha por la supervivencia política", añade el líder de los Demócratas, que llama al jefe del Ejército israelí y a los responsables de su aparato de seguridad a "mantenerse firmes frente a cualquier intento de utilizar a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) con fines políticos".

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Y, concretamente, "de impedir cualquier acción militar que pretenda servir a intereses personales bajo la apariencia de necesidades de seguridad".

"La batalla por la seguridad de Israel tendrá lugar el 27 de octubre, cuando los ciudadanos israelíes sean llamados a las urnas para salvar a Israel de este peligroso gobierno, caracterizado por la masacre y la evasión del servicio militar", añade Golán.