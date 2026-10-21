Los hutíes acusan a Arabia Saudí de destruir red de comunicaciones del noroeste de Yemen

Según el informe del canal Al-Masirah publicado en la red social Telegram, las Fuerzas saudíes lanzaron tres ataques aéreos en el distrito de Maran, en la gobernación de Saada, que destruyeron la red de comunicaciones, sin aportar más detalles.

Por su parte, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en Yemen, Turki Al-Malik, informó en X sobre el derribo de cuatro drones lanzados contra el territorio saudí, incluidas las regiones de Medina y Oriental.

El cruce de ataques se produce en medio de una renovada campaña militar de los hutíes en Taiz, donde los combates contra las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen y el cierre de las rutas de acceso y salida de la urbe están intensificando la presión sobre la población, que, según la ONU, se está quedando sin suministros y servicios.

Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen y ubicada en la zona suroccidental, ha sido uno de los objetivos de los hutíes desde que la guerra se intensificó en 2015, un año después de su estallido.

Durante la nueva ofensiva iniciada en septiembre, los hutíes han avanzado a lo largo de rutas clave y han completado su cerco a la ciudad, que ha quedado desconectada de las zonas bajo control del Gobierno yemení.

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Arabia Saudí interviene en el conflicto de Yemen en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y en contra de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, desde que estos se alzaran en armas en 2014 y controlaran la capital, Saná, y amplias áreas del norte, centro y el oeste del Yemen.

Los bombardeos saudíes en Yemen, respondidos con ataques hutíes con misiles y drones contra instalaciones en Arabia Saudí, se han intensificado en las últimas semanas en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido para recuperar las áreas controladas por los hutíes.