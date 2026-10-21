Los hutíes lanzan drones contra aeropuerto de Mukalla, ciudad estratégica en mar Arábigo

Testigos presenciales también señalaron que, tras los ataques, se observaron columnas de polvo elevándose desde el Aeropuerto Internacional de Al Raiyan, así como una actividad constante de drones sobre Mukalla.

Los residentes indicaron además que varios drones han estado sobrevolando la ciudad desde que comenzó el bombardeo.

Por su parte, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sarea, reivindicó el ataque asegurando que el "enemigo saudí criminal utiliza el aeropuerto de Al Raiyan para transportar armas y equipo militar con el fin de matar al pueblo del Yemen".

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación contra equipamiento militar que el enemigo saudí había transportado, mediante aviones de carga militares, al aeropuerto de Al Raiyan", añadió.

Sarea advirtió a Arabia Saudí -país que capitanea una coalición militar en apoyo al Gobierno yemení reconocido- "que no utilice instalaciones civiles con fines militares, pues ello solo les acarreará vergüenza y graves repercusiones".

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Hasta ahora, se desconoce el alcance de los daños y si se han producido víctimas.

Mukalla, una ciudad portuaria estratégica a orillas del mar Arábigo, se encuentra en una zona de especial importancia por su posición geográfica y sus infraestructuras de transporte.

El ataque se produce horas después de que los hutíes reivindicaran este miércoles un ataque con un misil balístico contra un campamento militar en la zona de Badr, cerca del aeropuerto de Aden, en la costa meridional del país, el segundo en pocos días.

Los ataques coinciden con una escalada más amplia del conflicto en el Yemen, que incluye nuevas ofensivas hutíes a lo largo de la costa del mar Rojo y la intensificación de los combates con las fuerzas alineadas con el gobierno reconocido internacionalmente.