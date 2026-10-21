Los jóvenes acampados en Lisboa buscan tumbar la nueva ley de arrendamientos

"Nuestro principal objetivo es que la nueva ley de arrendamientos caiga", afirmó Veloso tras la asamblea celebrada en la plaza del Rossio, donde los participantes decidieron mantener la acampada durante al menos una noche más, pese a la advertencia de las autoridades para que la desmantelen.

El portavoz reconoció que numerosos asistentes se abstuvieron en la votación sobre la continuidad de la protesta, aunque aseguró que el movimiento respetará la decisión adoptada por la asamblea y permanecerá en la céntrica plaza lisboeta.

Para aumentar la presión contra la reforma, los activistas convocaron una nueva manifestación para el próximo sábado a las 15.00 horas (14.00 GMT), que partirá de la céntrica plaza del Marquês de Pombal y terminará en la de Don Pedro IV, conocida popularmente como plaza del Rossio y que se convirtió en el epicentro de las protestas.

El movimiento también pidió a las dos principales centrales sindicales portuguesas, la CGTP y la UGT, que convoquen una huelga general el 11 de noviembre, coincidiendo con el paro de 24 horas previsto ese mismo día en España. "Sería muy bueno que esa huelga general fuera ibérica", afirmó Veloso.

La movilización española, respaldada por Comisiones Obreras y UGT y otros sindicatos y organizaciones de inquilinos, fue convocada para protestar contra la crisis de acceso a la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la subida del coste de la vida. Sus promotores reclaman mejores salarios, límites a los alquileres, más vivienda pública, restricciones a los alojamientos turísticos y una mayor protección frente a los desahucios.

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Veloso consideró posible celebrar esa jornada de protesta, aunque señaló que los sindicatos todavía no han respondido a la propuesta y que los activistas están tratando de establecer contactos con ellos.

Además de la retirada de la nueva legislación sobre los alquileres, el movimiento reclama la imposición de topes a las rentas, la expropiación de inmuebles vacíos para destinarlos a vivienda asequible y un aumento de la construcción de vivienda pública.

Los manifestantes también piden que los edificios y propiedades en manos de las administraciones públicas que se encuentren sin uso sean reconvertidos en viviendas para hacer frente a la crisis habitacional.

La acampada de Rossio pretende mantener la movilización iniciada por los jóvenes y extenderla a otras ciudades del país, después de recibir muestras de apoyo desde Oporto y otros puntos de Portugal.