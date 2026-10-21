Los presidentes de Italia y Honduras se reunieron en Roma para "diálogo de alto nivel"

"La visita -de Asfura- representa un espacio de diálogo de alto nivel para fortalecer los vínculos diplomáticos entre Honduras e Italia, dos países que buscan ampliar sus relaciones y explorar nuevas oportunidades de cooperación", informó la Casa Presidencial de Tegucigalpa en un comunicado.

Como parte de los objetivos de la gira, el Gobierno hondureño busca promover las capacidades productivas del país, impulsar el intercambio comercial y generar condiciones favorables para atraer inversiones que contribuyan al crecimiento económico y la generación de oportunidades para los hondureños.

La agenda oficial de Asfura en Italia, iniciada el martes, incluye acercamientos con organismos internacionales y representantes del sector empresarial, con el propósito de presentar las oportunidades que ofrece el país centroamericano en distintos sectores de su economía.

La gira continuará con actividades diplomáticas en la Santa Sede, como parte de los esfuerzos del presidente Asfura por fortalecer las relaciones internacionales y abrir nuevas vías de cooperación para el país.

Asfura también fue recibido hoy en Roma por el director general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Maurizio Martina, con quien dialogó sobre las oportunidades de cooperación para fortalecer la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la atención a las familias hondureñas.

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Desde la FAO manifestaron su disposición de apoyar a Honduras en materia de alimentación y desarrollo agrícola ante los desafíos que enfrenta el país por los efectos de la sequía, a causa del fenómeno de El Niño, y el incremento de los costos de producción.

Asfura destacó en la FAO la llegada de más de 2.000 unidades de maquinaria pesada, como parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura municipal, mejorar los caminos rurales y respaldar las actividades productivas en todo el territorio nacional.

El mandatario hondureño también señaló los desafíos por la disponibilidad de agua y la producción agrícola, así como por el encarecimiento de los combustibles, que repercute en el transporte y los costos de los alimentos.

Asfura, que se reunió este miércoles con representantes del sector empresarial italiano con el propósito de explorar oportunidades de inversión y cooperación, fue acompañado por la canciller hondureña, Mireya Agüero; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez , y el cónsul general hondureño en Roma, Clarivel Vallecillo.

El gobernante hondureño también fue recibido por autoridades del Instituto Italo-Latino Americano (IILA), quienes le manifestaron su disposición de fortalecer la cooperación con Honduras en áreas estratégicas como tecnología satelital, agricultura, prevención de desastres, educación superior, desarrollo empresarial y apoyo a productores de café.