Macron aterriza en Arabia Saudí para abordar la seguridad energética y tema hidrocarburos

La visita también tiene como objetivo mostrar la solidaridad de Francia con el reino árabe ante los ataques de los hutíes del Yemen contra su territorio, añadió la Presidencia francesa.

Esta escala en Arabia Saudí no figuraba inicialmente en la agenda del viaje de tres días que Macron ha realizado por varios países del golfo Pérsico, que le ha llevado a Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar para reforzar la cooperación en materia de seguridad y garantizar el suministro de hidrocarburos ante las perturbaciones provocadas por el conflicto en Oriente Próximo.

Poco antes, desde Doha, desde donde estaba previsto que regresase a París, Macron aseguró que los franceses recibirán "la parte que les corresponde" de las garantías de suministro que ha conseguido de hidrocarburos para los próximos meses, especialmente de diésel y gas natural licuado (GNL) de países del golfo Pérsico, al tiempo que señaló que buscarán "reducir la dependencia de Ormuz".

Macron explicó, durante una comparecencia ante los medios, que Francia ha obtenido compromisos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Baréin para el suministro de diésel, así como de Catar para el gas licuado.

El mandatario aseguró que estos acuerdos permitirán mejorar las condiciones de abastecimiento y evitar las carencias que algunos operadores habían previsto ante la incertidumbre generada por el conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, advirtió de que la evolución del conflicto sigue siendo incierta y que un nuevo episodio de tensión podría alterar las perspectivas de suministro.

El presidente francés señaló que su Gobierno también trabaja para contener los precios de los carburantes.

En este sentido, recordó que Francia impulsó una reunión del G7 que permitió acordar la liberación de reservas estratégicas, una medida cuya aplicación a escala nacional debería contribuir a reducir los precios en las gasolineras a partir de principios de noviembre, si las demás condiciones se mantienen sin cambios.

Macron también anunció que Francia trabaja en un mecanismo de garantía financiera para reducir los costes del transporte de hidrocarburos, que, según indicó, se han multiplicado por diez debido a la falta de buques asegurados y a las dificultades logísticas para atravesar el estrecho de Ormuz.

El objetivo, dijo, es movilizar fondos de la región para facilitar el transporte marítimo y restablecer las cadenas de suministro.

Asimismo, Macron destacó la importancia de diversificar las infraestructuras energéticas para reducir la dependencia francesa del estrecho de Ormuz.

En el caso del gas, precisó que Francia ha asegurado durante el periodo invernal un volumen equivalente a dos teravatios hora mensuales de GNL, lo que consideró un compromiso importante para garantizar el abastecimiento.

El viaje de Macron por el golfo Pérsico se produce en un momento de gran conflictividad social en Francia por el encarecimiento del coste de la vida, en parte por la subida de los precios de la energía, y que el sábado estalló en movilizaciones masivas de protesta durante las cuales se produjeron actos de extrema violencia, vandalismo y saqueos.

El próximo sábado los 'chalecos amarillos' y asociaciones de estudiantes han convocado nuevas movilizaciones.