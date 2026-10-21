Macron reconoce que "quizá" no ha hecho lo suficiente por los jóvenes

"He intentado hacerlo lo mejor posible estos últimos años; quizá haya intentado hacer algunas cosas bien, pero puede que haya otras que no haya hecho lo suficientemente bien", reconoció Macron, al ser preguntado por las reivindicaciones estudiantiles de mejoras en la Educación durante una rueda de prensa en Doha, al término de su viaje de tres días a varios países del Golfo Pérsico.

El jefe del Estado francés señaló que el Gobierno está preparando respuestas concretas a las demandas de los jóvenes y que trabajará con las organizaciones de estudiantes y alumnos de secundaria, los interlocutores sociales, las organizaciones empresariales y las administraciones locales para establecer un plan de trabajo con medidas claras.

"El Gobierno, que está trabajando en ello, está preparando en estos momentos respuestas concretas. Mañana me informarán de ello y las reuniones se celebrarán a partir de principios de la próxima semana, y se llevará a cabo todo un trabajo", señaló.

Macron también defendió la necesidad de mejorar la transparencia de Parcoursup, la plataforma de acceso a la educación superior que está en el centro de algunas de las reivindicaciones estudiantiles, y de reforzar la orientación académica.

"Creo que hay que escuchar lo que se dice sobre la angustia que existe" en los jóvenes, manifestó.

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Macron vinculó de nuevo el malestar de los jóvenes con una sucesión de acontecimientos que han marcado sus vivencias, desde los atentados terroristas en Francia hace una década y la pandemia de covid-19 hasta la guerra en Ucrania, la incertidumbre sobre el futuro laboral ante el avance de la inteligencia artificial, la preocupación por la crisis climática y ahora los disturbios, enumeró.

"Que esta juventud tenga preocupaciones sobre su futuro y sienta que, colectivamente, se ha visto sacudida por todos estos acontecimientos es legítimo", afirmó Macron, quien añadió que es necesario escuchar y acompañar a los jóvenes.

El jefe del Estado insistió, por otra parte, en que las reivindicaciones legítimas deben abordarse mediante el diálogo y mantenerse separadas de los actos violentos registrados durante las movilizaciones.

"Hay que escucharlos, acompañarlos e intentar hacerlo lo mejor posible", señaló, antes de asegurar que el Gobierno no debe abandonar la respuesta a las preocupaciones de los jóvenes.