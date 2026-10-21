Mandatario de Antigua y Barbuda pide no atacar a comunidad rastafari, tras doble asesinato

"Hago un llamamiento a todos los delincuentes para que bajen las armas; de lo contrario, su futuro será, como mínimo, 30 años de cárcel o una muerte prematura. Elijan ustedes, elijan con prudencia", escribió Browne en su página de Facebook.

En este contexto, el mandatario envió su "más sentido pésame" y sus "oraciones" a Ras Selah, cuya hija, según se ha informado, fue una de las víctimas.

"Selah, sabemos que es muy difícil para ti perder a una hija antes que a ti, pero, por favor, mantente fuerte y no te dejes llevar por ninguna represalia. Sigue adelante y ten por seguro que seguimos solidarizándonos contigo y con la familia Niabinghi", enfatizó Browne.

Por otro lado, la Policía barbadense afirmó -en un comunicado- que está investigando el doble homicidio que se produjo en Creek Side, donde identificó a las "víctimas" como un hombre de 49 años y una mujer de 18 años de edad.

La institución explicó que, por el momento, todo indica que un automóvil con varios ocupantes se dirigió a la zona y se detuvo frente a una tienda, donde "más de un ocupante salió del vehículo armado y abrió fuego, alcanzando a ambas víctimas en múltiples ocasiones", precisó.

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Del mismo modo, la Policía hizo un llamado a "cualquier persona que haya sido testigo del incidente o que disponga de información que pueda ayudar en la investigación en curso para que se ponga en contacto con el Departamento de Investigación Criminal"

Antigua y Barbuda se convirtió en 2023 en el primer país caribeño en conceder a la comunidad rastafari una autorización sacramental oficial para cultivar cannabis.

Browne elogió entonces a la comunidad rastafari por su resistencia a lo largo de los años y otorgó al grupo religioso y cultural el hito autorizado en virtud de la Ley de Cannabis de 2018.