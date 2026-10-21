México reduce tasa de trabajo infantil a 12,6 %, pero aún afecta a 3,5 millones de menores

Además, identificó a cerca de 1,7 millones de menores en ocupaciones peligrosas.

"Un 75 % de los niños están en un sector de actividad peligroso. Es decir, tres de cada cuatro niños o niñas están en ese tipo de actividades", puntualizó Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, durante la presentación de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI).

La tasa de trabajo infantil disminuyó del 13,1 % en 2022 al 12,6 % en 2025, aunque todavía por encima del 11,4 % registrado en 2019.

El estudio reveló que el 10,2 % de las niñas y el 15 % de los niños de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil.

Por edades, la incidencia fue del 8,6 % entre los menores de 5 a 14 años, mientras que alcanzó el 24,6 % entre los adolescentes de 15 a 17 años.

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Del total de menores en situación de trabajo infantil, 1,8 millones desempeñaban ocupaciones no permitidas por la legislación mexicana y otros 1,9 millones realizaban quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas, categorías que se superponen parcialmente.

El Inegi precisó que las ocupaciones no permitidas incluyen actividades realizadas por debajo de la edad mínima legal y trabajos peligrosos, mientras que las tareas domésticas inadecuadas comprenden jornadas prolongadas o actividades que ponen en riesgo la salud y la integridad física.

La encuesta mostró que el trabajo infantil afectó especialmente a la población indígena, con una tasa del 24,9 %, casi el doble del promedio nacional, seguida de la población afrodescendiente, con el 15,6 %.

Por estados, las mayores tasas se registraron en Guerrero (22,6 %), Oaxaca (20,9 %) y Chiapas (20,3 %), mientras que las menores correspondieron a Sinaloa (5,4 %), Baja California (5,8 %) y Coahuila (7 %).

Entre los menores que desempeñaban ocupaciones no permitidas, el 27,7 % trabajaba en el sector agropecuario, el 27,3 % en servicios y el 24,5 % en comercio.

Además, el 12,2 % de este grupo laboraba más de 48 horas semanales, mientras que el 32,1 % superaba las 28 horas.

De los cerca de 1,7 millones de menores en ocupaciones peligrosas, el 75,7 % participaba en sectores considerados de riesgo y el 61,2 % realizaba actividades que afectaban su salud o desarrollo.

La encuesta también evidenció una relación entre el trabajo infantil y la exclusión educativa: la tasa alcanzó el 48,4 % entre los menores que no asistían a la escuela, frente al 9,9 % entre quienes sí acudían.

El trabajo infantil en México también está bajo la vigilancia de Estados Unidos, cuyo Departamento de Trabajo ha reconocido avances en su combate, pero advierte de la persistencia de formas graves de explotación y deficiencias en la inspección laboral, en un contexto en el que el T-MEC contempla compromisos para erradicar estas prácticas.