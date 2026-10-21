Milei quiso ver a Felipe VI, pero Palacio dijo que la práctica exige ver también a Sánchez

Así lo indicaron fuentes de la Zarzuela, que señalaron que el interés del mandatario argentino de ver al rey fue trasladado de manera informal por parte del Ejecutivo argentino a la Casa Real, como han hecho en otros viajes anteriores de Milei a España.

Y, como en anteriores ocasiones, explican las fuentes, se recordó la práctica habitual en las visitas de cualquier jefe de Estado: que un encuentro con el rey debe necesariamente ir acompañado de otro con el presidente del Gobierno.

En un encuentro organizado a primera hora por Nueva Economía Fórum, Milei confió en ver a Felipe VI en otra ocasión: "Por distintas circunstancias no he podido verlo, al rey; tengo una excelente relación con el rey y espero en algunas de las visitas poder tener la posibilidad de visitarlo", sostuvo.

Milei asiste este miércoles en Madrid a un acto en la Universidad Rey Juan Carlos y a una reunión con representantes de la Fundación Disenso, vinculada al partido ultraderechista Vox, y se reunirá por la tarde con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En el encuentro de Nueva Economía Fórum por la mañana, llamó "impresentable dictador", "delincuente" y "corrupto" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y consideró que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".