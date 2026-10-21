Negocio de llantas denuncia engaño de ICE para detener a trabajador mexicano en Washington

“Secuestraron a uno de los nuestros. SÍ, SECUESTRARON. No preguntaron por su nombre, su edad ni nada por el estilo. Llegaron fingiendo ser clientes y preguntando por llantas y neumáticos”, denunció TOS Wheels & Tires en sus redes sociales por el incidente ocurrido el pasado sábado en Lynnwood, ubicado al norte de Seattle.

El empleado detenido fue identificado como Christopher Ruiz de Jesús, un inmigrante mexicano de 26 años. El trabajador de encontraba dentro del local, donde también trabaja su prometida, Jade Gaspar.

Un video de las cámaras de seguridad del establecimiento fue revelado al público por el negocio, en donde se ve cómo Ruiz sale del establecimiento con la excusa de revisar el vehículo del cliente para determinar qué clase de llantas usaba, cuando tres agentes lo acorralaron y lo detuvieron.

También se observa cómo el supuesto cliente se cubre el rostro con un pasamontañas, generalmente usado por los agentes de ICE para no ser identificados.

Gaspar dijo a la cadena FOX que su prometido ha vivido en EE.UU. desde que tenía 5 años de edad y que no tiene récord criminal, algo que también destacó el negocio.

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La pareja tiene un hijo de un año de edad, que depende económicamente exclusivamente de él.

Los operativos de ICE han estado bajo el escrutinio por hacer arrestos en negocios sin tener órdenes de arresto.

A principios de octubre las autoridades migratorias no pudieron realizar arrestos en una obra en construcción en Madera (California), después de que un supervisor cuestionara la autoridad de los agentes para ingresar al sitio de trabajo, en un video que se volvió viral en las redes sociales.