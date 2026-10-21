Nicaragua pide aprobar el presupuesto de 2027 con superávit de 734,4 millones de dólares

El presupuesto para 2027 presenta una proyección de ingresos de 195.136,7 millones de córdobas (5.327,9 millones de dólares) y un gasto de 168.238 millones (4.593,5 millones de dólares), precisó el titular del banco emisor del Estado al presentar el proyecto ante el pleno.

El resultado es un superávit presupuestario global para 2027 de 26.898,7 millones de córdobas (734,4 millones de dólares), lo que equivale a un 13,8 % de los ingresos totales y a un 2,8 % del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua, detalló.

“Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias”, resaltó el funcionario.

El presidente del Banco Central destacó que el presupuesto de ingresos para 2027, por 5.327,9 millones de dólares, es mayor en un 13,6 % respecto al presupuesto aprobado inicialmente para 2026.

Su principal fuente son los ingresos tributarios, que suman 5.010,1 millones de dólares, lo que representa el 94 % del total. En proporción con el PIB, los ingresos totales alcanzan el 20,6 %, indicó.

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En tanto, el presupuesto de gastos para 2027, por 4.593,5 millones de dólares, es superior en un 0,9 por ciento respecto al presupuesto aprobado para 2026, del cual el 67,9 % corresponde a gasto de capital y el 32,1 por ciento a gasto corriente, precisó Reyes.

En proporción con el PIB, los gastos totales alcanzan el 17,7 %, anotó.

En su intervención, el titular del Banco Central explicó que el proyecto de presupuesto fue elaborado sobre una previsión de crecimiento de la economía nicaragüense del 3,7 %, una inflación del 3 %, una tasa de ocupación del 97 % y un deslizamiento de la moneda con respecto al dólar del 0 % anual.

“Prevemos que el sistema financiero continúe acompañando este dinamismo, con los depósitos y el crédito creciendo. El precio del petróleo se estima en noventa y siete dólares por barril y se sostendrá la estabilidad del tipo de cambio oficial para 2027”, señaló el funcionario.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre un 2,5 % y un 3,5 %.

El PIB de Nicaragua creció un 4,9 % en 2025, según cifras oficiales.

La propuesta de presupuesto fue remitida a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento para que la estudie y emita un dictamen.

El presupuesto de 2027 tiene que ser aprobado antes de que termine el presente año legislativo, el próximo 15 de diciembre, según las leyes del país centroamericano.