Organización de Puerto Rico lamenta que EE.UU. impida a Ada Colau entrar al archipiélago

"Colau es una de las voces fundacionales del movimiento municipalista internacional que inspira este encuentro y su ausencia física se va a sentir, pero mantenemos nuestro compromiso con el intercambio de experiencias. Nuestra colaboración con Ada y con la 'Fundació Sentit Comú' sigue igual de fuerte y Ciudades Valientes se llevará a cabo tal como estaba previsto", aseveró en un comunicado la Liga de Ciudades.

El evento está previsto que se celebre el 3 y 4 de noviembre en el municipio de Caguas, ubicado en el norte del archipiélago.

"Ada estará presente, de una manera u otra, porque las ideas y la valentía no requieren visas para cruzar las fronteras que nos imponen para dividirnos", sentenció la organización.

En este contexto, Colau denunció este miércoles "censura política" por la denegación, por parte de Estados Unidos, de su visado para viajar a Puerto Rico.

"Estamos ante un caso de censura política evidente. Y es una vergüenza, porque mientras vemos que Javier Milei puede viajar libremente a nuestro país para insultar a la prensa y a la ciudadanía en general, su amigo Donald Trump me prohíbe la entrada a un país como Puerto Rico, que es una colonia ocupada por Estados Unidos", subrayó a EFE Colau.

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La primera mujer en ocupar la alcaldía de Barcelona, desde 2015 a 2023, visitó por primera vez Puerto Rico en abril de 2024 y participó en varios encuentros sobre planificación de las ciudades, acceso a la vivienda, mujeres en la política y derechos humanos.

Asimismo, Colau mencionó en el marco de la conferencia ‘Gobierno y participación ciudadana: Municipalismo, género y vivienda’ que en Puerto Rico faltan políticas "de verdad, justicia y reparación" sobre la colonización en América Latina por parte de España y el resto de Europa, entre otros temas.

El Tratado de París, firmado el 10 de diciembre de 1898, supuso el fin del Imperio español de ultramar con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y el inicio del periodo colonial de EE.UU.

Después, EE.UU. concedió en 1917 la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y, en 1952, se estableció el Estado Libre Asociado, el estatus político vigente.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como un Estado Libre Asociado a EE.UU., con constitución propia y con cierto grado de autonomía, aunque el país norteamericano se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.