Pakistán reabre sus fronteras comerciales con Irán tras dos días de restricciones

"Declaramos claramente que el problema en la frontera entre Irán y Pakistán se ha resuelto y que el paso fronterizo está abierto desde esta mañana", afirmó Munir anoche durante una reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, informó la agencia Tasnim.

Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeinivand, aseguró este miércoles que el comercio con Pakistán continúa, especialmente el de productos básicos y perecederos, mientras prosiguen las consultas para eliminar los obstáculos pendientes.

"Actualmente, nuestros intercambios con Pakistán continúan y el Gobierno paquistaní ha comunicado que existen algunos problemas técnicos y de infraestructura, especialmente en el ámbito financiero, que debe resolver, por lo que en estos momentos no hay una suspensión de los intercambios", dijo el portavoz en una rueda de prensa.

Zeinivand reconoció interrupciones en los intercambios fronterizos con algunos países vecinos y atribuyó parte de ellas a las presiones estadounidenses como parte del "bloqueo" contra Irán.

Además del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra Irán, Washington lanzó a finales de agosto la operación ‘Paria Económico’ contra la República Islámica para aislar aún más financieramente a Teherán, que incluye sanciones contra 27 aerolíneas iraníes y la Compañía Nacional de Ferrocarriles.

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Pakistán suspendió el domingo las importaciones, exportaciones y el tránsito de mercancías en los pasos de Taftan y Gabd-Rimdan, en la provincia suroccidental de Baluchistán, "por razones de seguridad”, lo que dejó numerosos camiones y contenedores detenidos a ambos lados de la frontera.

Las autoridades paquistaníes explicaron que la medida buscaba reforzar la seguridad y el control fronterizo y combatir el terrorismo y el contrabando, mientras el tránsito de personas permanecía abierto.