Pedro Sánchez se reivindica como "zurdo y orgulloso" ante la visita de Milei a España

En el vídeo, el presidente y secretario general del Partido Socialista (PSOE) plantea que hay quienes creen que insultan llamando zurdos a los socialistas, pero sostiene que si subir el salario mínimo y las pensiones, ampliar las bajas de paternidad, defender el derecho al aborto o el no a la guerra es de zurdos, él lo es "a mucha honra".

Además, Sánchez agregó a sus perfiles oficiales en redes sociales un logo con el lema "Zurdos y orgullosos".

En paralelo, el PSOE desplegó una lona en la fachada de su sede madrileña de la calle Ferraz en la que los socialistas muestran su orgullo de ser "zurdos".

"Hola Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa", se puede leer en letras blancas y fondo rojo, donde la segunda 'i' del apellido del mandatario argentino tiene forma de motosierra.

Al final de la tela hay un 'hashtag' (#ZurdosYOrgullosos) acompañado del logo del PSOE y un corazón.

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La vista de Milei se produce en plena precampaña electoral y se trata de la séptima a España desde que inició su mandato.

En anteriores visitas Milei participó en actos del ultraderechista Vox, pero esta vez no está previsto que se reúna con el líder de este partido, Santiago Abascal, aunque sí con su secretario general, Ignacio Garriga.

Aún está por confirmar si Milei será recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso (PP).

El Gobierno español desligó este martes la visita de Milei de las relaciones entre España y Argentina, y sigue sin descartar su presencia en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, fue preguntada por la visita de Milei en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, y por la posibilidad de que repita ataques contra el Ejecutivo que puedan condicionar su presencia en la cumbre de Madrid.

Saiz evitó hacer comentarios sobre la visita y se limitó a señalar que el Gobierno tiene una política exterior que trabaja para respetar las buenas relaciones entre países, y a destacar la relevancia de la próxima Cumbre Iberoamericana.