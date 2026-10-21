Pionyang dice que los altavoces de propaganda contra Seúl estarán listos en días

"Nuestros nuevos medios de respuesta se pondrán en alerta en todos los sectores de la frontera sur, y los altavoces dirigidos contra la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) quedarán listos para entrar en funcionamiento en cuestión de días", dijo Kim, en un mensaje publicado por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

La directora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores norcoreano visitó este miércoles la frontera para inspeccionar las obras de fortificación que Pionyang viene realizando en la zona divisoria, en medio del deterioro de las relaciones bilaterales.

En declaraciones publicadas entonces por KCNA, Kim ya avisó que el país estudiaba desplegar más medios de ataque táctico y reinstalar sus altavoces de propaganda, desmantelados en agosto de 2025, en respuesta a los recientes disparos y mensajes de advertencia surcoreanos.

En su mensaje de este jueves, la alta funcionaria dejó claro que Pionyang seguirá con las labores de fortificación y acusó al Gobierno del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, de "fragilidad e inmadurez".

"Si se completa el proyecto de fortificación de la frontera sur, el peligro de un conflicto militar (...) se reducirá considerablemente y se resolverán muchos problemas complejos", aseguró Kim.

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Las tensiones intercoreanas se han intensificado tras la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide a las dos Coreas, hecho en el que resultaron heridos tres soldados surcoreanos.

Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos al sur de la Línea de Demarcación Militar, la frontera de facto entre los dos países, algo que el Norte niega.