Pitbull anuncia una gira mundial y una edición de 'Pitcoin' con hasta 12 canciones nuevas

Durante una charla con la que cerró las conferencias de la edición de 2026 de la Semana de la Música Latina de Billboard, el rapero y empresario adelantó que 'Pitcoin Deluxe' llegará el 15 de enero de 2027, coincidiendo con su cumpleaños, e incorporará entre 10 y 12 canciones nuevas al repertorio del álbum publicado este mes.

Asimismo, el cantante detalló sus próximas presentaciones en vivo. "Vamos a empezar en Portugal a principios de noviembre, España, Italia", explicó y agregó que volverá a recorrer Europa antes de viajar a Latinoamérica en febrero.

"Voy a estar en Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina y México", enumeró el artista conocido también como 'Mr.305' y 'Mr. Worldwide', al detallar los países previstos para esa etapa.

Pitbull añadió que también tiene participaciones en festivales el año que viene y que está organizando una nueva gira mundial para 2028.

Los anuncios llegan menos de dos semanas después del lanzamiento de 'Pitcoin', su decimocuarto álbum de estudio, publicado el 9 de octubre por su sello Mr. 305 Records.

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El disco reúne 24 canciones y colaboraciones con artistas como KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y Lenier. Entre los temas figuran 'Reach for the Stars', con KISS, y 'Now or Never', con Bon Jovi.

Durante la conversación, el cantante también recordó a Hope Martínez, la profesora que reconoció su talento y le consiguió una invitación al rodaje de un videoclip de DMX, un episodio que vinculó con sus primeros pasos profesionales.

"Estoy aquí porque una profesora creyó en mí", afirmó.

Pitbull recordó que Martínez no le pidió dinero ni favores a cambio de aquella oportunidad. "Solo quiero que me agradezcas cuando ganes tu primer premio, porque creo en ti", dijo y confirmó que así lo hizo.

El músico relacionó ese respaldo con la creación de SLAM, la red de escuelas públicas chárter que cofundó en Estados Unidos, y afirmó que cuenta con 15 centros en el país, cuatro de ellos en Miami.

La Semana Billboard termina este jueves con la entrega de los Premios Billboard a la música latina. Pitbull compite con Bad Bunny, Karol G, Ricardo Arjona y Shakira, en la categoría Gira del año.