Policía de Bolivia decomisa más de 971 kilos de marihuana cerca de la frontera con Brasil

Policía de Bolivia decomisa más de 971 kilos de marihuana cerca de la frontera con Brasil

La Paz, 21 oct (EFE).- La Policía de Bolivia decomisó más de 971 kilos de marihuana en estado húmedo durante un control en la región amazónica de Beni (noreste), en una localidad cercana a la frontera con Brasil, informó este miércoles la Fiscalía General del Estado, que investiga el caso.