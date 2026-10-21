Presidente libanés defiende negociaciones y dice que buscan objetivos apoyados por todos

"El objetivo principal de las negociaciones es lograr la retirada de Israel de los territorios ocupados, la liberación de los prisioneros, el retorno de los desplazados, la reconstrucción y el despliegue del Ejército en todo el territorio libanés", indicó el jefe de Estado ante una delegación eclesiástica.

"No hay desacuerdo en el Líbano con respecto a estos objetivos, sino que las diferencias radican en el modo y la forma de lograrlos", agregó, según un comunicado emitido por la Presidencia.

Sus declaraciones coinciden con una serie de encuentros directos con Israel en el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Florida, que tienen lugar este miércoles por segundo día consecutivo y que se celebran a tres bandas por primera vez desde comienzos del pasado agosto.

En este contexto, Aoun afirmó que ninguna guerra puede terminar "más que a través de la negociación y el diálogo", y recordó que su continuación solo lleva a más "destrucción, víctimas y sangre".

La reanudación del diálogo con Israel, que desde hace meses permanece en punto muerto ante la continuación de los ataques israelíes y la falta de avances en la implementación de un acuerdo marco alcanzado el pasado junio, coincide también con crecientes tensiones entre las autoridades libanesas y Hizbulá.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los últimos días, ambos han endurecido fuertemente su retórica como parte de un pulso sobre el desarme del movimiento chií, aliado de Irán, al que las fuerzas de seguridad confiscaron recientemente un cargamento de explosivos, entre otros incidentes.

"Algunos alimentan las discordias sectarias y confesionales en favor de intereses personales a expensas de su patria, y hay quienes colaboran con el exterior contra su hermano libanés en el interior. Este es nuestro problema en el Líbano, debemos reforzarnos mutuamente de forma interna contra terceros en el exterior", zanjó el presidente al respecto.