Putin anuncia liberación de profesor estadounidense capturado cuando combatía en Ucrania

Al comienzo de su reunión en San Petersburgo, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, agradeció al líder ruso la liberación del profesor de 73 años, que había sido condenado por la Justicia rusa a seis años y 10 meses de cárcel en 2024.

Según la Justicia rusa, Hubbard, quien cumplirá 74 años en diciembre, se alistó en una unidad de defensa territorial de Izuim (donde residía desde 2014) tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

El oriundo del estado de Míchigan recibía un salario de 1.000 dólares mensuales por su servicio en el Ejército ucraniano, según la versión oficial rusa.

El estadounidense recibió entrenamiento y luchó del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas hasta abril de 2022, cuando fue capturado por militares rusos.

En octubre de 2024, un tribunal de Moscú declaró a Hubbard culpable de actividad mercenaria y lo condenó a seis años y diez meses de prisión.

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Durante el juicio, el estadounidense admitió su culpa, aunque luego aseguró no haber formado parte nunca de una defensa territorial u otra unidad armada.

En agosto de 2026 Rusia liberó al exmarine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años de detención por agresión a un policía.

Según el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ruso, Vladímir Putin, accedió a indultar a Gilman por "razones humanitarias" debido al deterioro de su estado de salud.