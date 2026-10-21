Putin propone a Witkoff abordar una posible cumbre con Trump y Xi en China

Al comienzo de la reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Putin calificó de "posible" la reunión tripartita y agradeció la atención que Trump dedica "al problema del arreglo de la crisis en Ucrania".

Mientras Pekín mantuvo silencio, Trump expresó esta semana su disposición a participar en dicha cumbre el 18-19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

Eso sí, Trump aseguró que la reunión debería estar centrada en la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china y no tanto en el arreglo en Ucrania.

El Kremlin respaldó la propuesta de Trump y la necesidad de firmar un nuevo tratado de desarme, pero no mencionó el arsenal chino y sí el de Francia y el Reino Unido.

Ucrania y los países europeos se han mostrado en contra de un posible arreglo sobre el conflicto y la seguridad en el continente sin la participación de Kiev y sus aliados.