Rubio afirma que sin la ayuda de EE.UU. "no existiría Ucrania"

"Si no fuera por la asistencia de Estados Unidos, incluso bajo la Administración Trump, no habría Ucrania en este momento. Ucrania como Estado soberano no existiría", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense ante la prensa durante su visita en la India.

Zelenski ha denunciado limitaciones en la asistencia estadounidense y las ha atribuido a una supuesta intención de Washington de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia.

Rubio negó el martes que exista una directiva política deliberada para perjudicar a Kiev, aunque admitió posibles demoras en la entrega de interceptores por la evaluación de otras necesidades militares. También rechazó que Estados Unidos esté denegando información de alerta sobre ataques rusos.

El secretario de Estado valoró este miércoles el encuentro entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para preparar propuestas que discutir con Rusia.

"Por la información que me proporcionó y el informe que recibí, tengo entendido que fue positivo. Nada inesperado, nada sorprendente", señaló.

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Rubio explicó que Witkoff estaba afinando esas ideas para trasladarlas a la parte rusa, aunque advirtió de la complejidad de las negociaciones. "Si esta fuera una guerra fácil de resolver, se habría resuelto hace mucho tiempo", dijo.

Witkoff se reunió este miércoles en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien entregó las propuestas consensuadas por Estados Unidos, Ucrania y los europeos en Oslo. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró después que Putin las estudiará.

El emisario estadounidense pidió también al líder ruso que apoye la reanudación de las negociaciones tripartitas, aunque sea a nivel técnico.

Asimismo, confirmó que Rusia está formalmente invitada a participar en las próximas citas del G20 en territorio estadounidense.

Al respecto, Rubio señaló que espera la asistencia del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a la reunión de Atlanta y apuntó que existe "la posibilidad" de que el presidente Vladímir Putin acuda a la cumbre de Miami, aunque aún no hay confirmación.