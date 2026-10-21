Rusia admite contactos con Japón sobre el acceso consular al periodista detenido

"El Ministerio de Exteriores de Rusia está en contacto con la Embajada de Japón en Moscú en relación con este asunto. Creemos que la misión diplomática japonesa representa los intereses del ciudadano japonés detenido", dijo en su rueda de prensa semanal transmitida por la televisión pública rusa.

Al mismo tiempo, la diplomática rusa acusó a los medios japoneses de practicar actividades incompatibles con el periodismo.

La representante de la diplomacia rusa señaló que en 2022 Tokio ordenó a sus periodistas no participar en los eventos que organizan las agencias gubernamentales rusas y no hacer preguntas a los funcionarios del país.

"Antes los periodistas japoneses hacían preguntas, solicitaban entrevistas, preparaban reportajes desde el país de su acreditación. Y de repente, tras una orden de Tokio, está actividad se vio restringida", afirmó.

La detención del periodista del diario Hokkaido Shimbun, Imai Yuki, se produjo el martes pasado en Sajalín.

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) denunció que el reportero nipón recogía información sobre instalaciones de defensa rusas.

El Gobierno japonés anteriormente exigió el acceso consular al periodista detenido.

El Ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, instó a Rusia a garantizar un trato humano e imparcial al detenido.

La detención tiene lugar en un momento de tensión diplomática entre Moscú y Tokio provocada por la primera visita del mandatario ruso, Vladímir Putin, a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno nipón, en agosto.