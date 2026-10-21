Rusia enviará el jueves el primer petrolero con diésel rumbo a Estados Unidos

"Está previsto que el primer petrolero zarpe del puerto mañana, 22 de octubre, rumbo a Estados Unidos", declaró a la prensa, citado por la agencia TASS, desde San Petersburgo, el principal puerto ruso en el Báltico.

Tras puntualizar que el primer petrolero transporta un total de 40.000 toneladas, aseguró que "a esta seguirán otras partidas, sin lugar a dudas".

"Tal y como acordamos ambos países, cubriremos la demanda (de diésel) de Estados Unidos en la medida de nuestras posibilidades", sostuvo, al señalar que el proceso de firma del acuerdo de suministros entre ambos países "está en la etapa final".

Subrayó que en la actualidad Rusia no exporta "el volumen total, sino en el marco de las posibilidades de nuestras refinerías".

"Alcanzaremos el nivel previsto solo para fines de año, y entonces otros países también recibirán los volúmenes (de diésel) que recibían antes", dijo.

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Este mismo miércoles el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, agradeció en nombre de Trump a Putin durante la reunión celebrada en San Petersburgo, por la decisión de enviar diésel a su país.

Los persistentes ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas afectaron a la producción de gasolina y diésel y provocaron un déficit de combustible en Rusia, expresado en un aumento de los precios de estos productos y largas colas en las gasolineras.

Apenas hace un mes el propio Nóvak encargó al Gobierno elevar la producción y puntualizar los niveles de importación de combustible para estabilizar el mercado interno.

Entre las medidas tomadas estaba la prohibición de exportación de gasolina y diésel, levantada parcialmente para cumplir con el acuerdo alcanzado entre Putin y Trump.

Así, Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.

Novak indicó anteriormente que Rusia podría incluso adelantarse a estos planes y llegar a exportar para finales de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.