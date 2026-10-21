Seis policías quedan heridos tras un ataque con drones a estación en el norte de Colombia

"Los uniformados, dos de ellos con complicaciones, son atendidos en centros asistenciales, mientras Ejército y Policía a esta hora mantienen despliegue de tropas en la zona, en busca de los autores", detalló la Gobernación del Cesar en X sobre el atentado ocurrido durante la madrugada.

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, rechazó el ataque y expresó su solidaridad con los policías heridos y sus familias.

Tras los hechos, las autoridades instalaron una mesa extraordinaria de seguridad con la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía, la alcaldía de Pelaya y otras autoridades del Gobierno departamental.

Entre las medidas adoptadas está el despliegue permanente de la fuerza pública en el casco urbano y la zona rural del municipio; el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los responsables, y la activación de un plan de protección a la comunidad y acompañamiento a las familias afectadas.

"No se escatimará esfuerzos para fortalecer la seguridad, proteger la vida y llevar a los responsables ante la justicia", apuntó la Gobernación.

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El ataque se produce en un contexto de preocupación por el uso de drones en acciones violentas contra la Fuerza Pública en Colombia, una modalidad que ha incrementado un 146 % entre enero y mayo de este año, según la Defensoría del Pueblo.

El informe, presentado el pasado agosto, detalló que en los primeros cinco meses del año se registraron 121 ataques, más del doble de los 49 contabilizados en el mismo período de 2025.