Sheinbaum revisa modernización sanitaria con gobernadores y protestas laborales siguen

La mandataria informó en la red social X de una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores de los 24 estados incorporados a IMSS-Bienestar, la institución que atiende a personas sin seguridad social, para revisar los avances de su modernización.

“Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México”, escribió.

El encuentro coincidió con la persistencia del conflicto laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atiende a los trabajadores formales, después de que su dirección y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) alcanzaran un nuevo acuerdo salarial.

El director del IMSS, Zoé Robledo, anunció un incremento global del 8 %, compuesto por un 4 % al salario tabular y otro 4 % a la ayuda para el pago de renta de vivienda.

La dirigencia sindical dio por superada la revisión salarial, tras el rechazo de la oferta anterior en la consulta del 14 de octubre, cuando se ofreció un aumento global del 6,8 %, integrado por un 2,9 % al salario tabular y un 3,9 % en prestaciones.

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Sin embargo, trabajadores disidentes mantuvieron su inconformidad y anunciaron marchas y bloqueos en distintos puntos del país para el 30 de octubre, así como una asamblea constituyente.

Entre sus demandas figuran un aumento salarial del 10 % y la salida del dirigente sindical Rafael Olivos.

Las reclamaciones laborales se suman a los problemas de insumos, equipamiento y operación que el Gobierno ha reconocido que debe atender.

El pasado 19 de octubre, Sheinbaum planteó digitalizar los procesos y automatizar los almacenes para identificar y resolver faltantes de medicamentos, con apoyo de ingenieros mexicanos y jóvenes egresados de las principales universidades e instituciones académicas del país.

La presidenta sostuvo que el IMSS también requiere avanzar en esa transformación y señaló que la negociación debía atender tanto las remuneraciones como los obstáculos que enfrenta el personal para prestar servicios.

Por su parte, Robledo aseguró este miércoles que el ajuste salarial acordado es financieramente viable y que los ahorros necesarios no afectarán la atención médica.

La dirigencia sindical informó, además, de compromisos para atender deficiencias de equipamiento, medicamentos y condiciones laborales.

Ante las protestas de los últimos días, el IMSS ha defendido el derecho de los trabajadores a manifestarse y ha pedido mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, especialmente para ambulancias, urgencias y pacientes con citas o cirugías programadas.