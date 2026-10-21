Subsecretario de EEUU visita centro militar contraterrorista en Paraguay y represa Itaipú

La 'Compañía Contraterrorista' es una unidad especializada no convencional de las Fuerzas Armadas paraguayas, ubicada en la fronteriza Ciudad del Este, que busca una "presencia más firme y efectiva del Estado" en la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, una zona estratégica donde los tres países establecieron desde 1996 un Comando Tripartito para coordinar la seguridad, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En declaraciones a la prensa, Landau celebró que el Gobierno paraguayo haya tomado "muy en serio el tema de la seguridad" en la Triple Frontera, a la que consideró "una zona un poco descontrolada" durante muchas décadas.

"Es algo lamentable en nuestros días que tengamos que tener una unidad de este tipo, pero es la triste realidad. Entonces, los gobiernos, todos, tenemos que cooperar para asegurar la seguridad de nuestros pueblos", refirió Landau, quien realizó la visita junto al presidente de Paraguay, Santiago Peña, y autoridades militares.

Asimismo, agradeció la "gran cooperación" entre Paraguay y Estados Unidos en materia de seguridad al señalar que existe "el mismo interés en combatir el terrorismo".

Por su parte, Peña aclaró a periodistas que la 'Compañía Contraterrorista' es una inversión del Gobierno paraguayo, pero que cuenta con la colaboración de Estados Unidos en capacitaciones a los militares especializados.

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"Para nosotros esta es una decisión soberana, estratégica, por parte del Gobierno de Paraguay", enfatizó el gobernante.

Para Peña, Paraguay tiene la "gran ventaja" de limitar con Brasil, por ser una de las mayores economías del mundo, pero al mismo tiempo, según dijo, la "desventaja" de que en el gigante suramericano tenga a las "organizaciones criminales más grandes del continente", como el Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho.

Ambas bandas brasileñas fueron declaradas organizaciones terroristas internacionales por el Gobierno de Paraguay en octubre de 2025, una medida que replicó Estados Unidos en junio pasado.

De igual forma, Landau y Peña visitaron Itaipú, la central que Paraguay comparte con Brasil y que opera desde 1984, y que es considerada la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, por detrás de las chinas Tres Gargantas y Baihetan.

"Para mí este es un sueño", dijo Landau al medio estatal Paraguay TV al recordar que cuando era niño y vivió en Paraguay entre 1972 y 1977 mientras su padre, George Landau, era embajador en Asunción, empezaron a firmarse los primeros contratos para construir la represa.

"Yo quería presenciar y ver de primera mano esta obra que debe ser una de las obras más importantes de toda la humanidad", aseguró el subsecretario.

El funcionario, que llegó el lunes a Paraguay junto al secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, se desplazará posteriormente a Argentina, segunda y última escala de su gira.