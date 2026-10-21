Tesla prevé ampliar su flota de robotaxis a millones de vehículos en los próximos meses

Durante la conferencia con analistas posterior a la presentación de sus resultados trimestrales, el responsable de conducción autónoma de Tesla, Ashok Elluswamy, afirmó que la empresa tiene "un camino claro" para ampliar su flota hasta alcanzar millones de vehículos, aunque no especificó el calendario ni los mercados en los que se produciría el despliegue.

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, señaló que el servicio Robotaxi todavía no tendrá un efecto significativo en los resultados del actual trimestre, pero calculó que su impacto empezará a ser perceptible en el segundo trimestre de 2027 y que el negocio adquirirá una importancia considerable para la compañía en la segunda mitad de ese.

Tesla, que inició recientemente el servicio con su vehículo autónomo Cybercab en la ciudad texana de Austin (EE.UU.), anunció además que en noviembre comenzará a operar esos vehículos en Dallas y que antes de finales de año pretende extender el servicio a otras ciudades.

La empresa espera también incorporar en torno al segundo trimestre de 2027 los primeros vehículos particulares de sus clientes a la flota de Robotaxi, aunque deberá adaptar su funcionamiento a las zonas de operación y los sistemas de gestión del servicio.

Tesla indicó que durante el resto de 2026 pretende ampliar progresivamente el servicio hasta ofrecerlo las 24 horas del día, extenderlo a carreteras de mayor velocidad y operar en una mayor variedad de condiciones meteorológicas.

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Elluswamy reconoció que los principales obstáculos para la expansión del servicio siguen siendo tecnológicos, aunque podrían pasar a ser principalmente normativos durante el primer o segundo trimestre de 2027.

Musk también situó para finales de 2027 el comienzo de las entregas del robot humanoide Optimus a empresas externas a Tesla.

La compañía ya ha iniciado la producción de las primeras unidades en la planta californiana de Fremont, pero Musk reconoció que todavía debe resolver problemas de diseño, fiabilidad y desarrollo de la inteligencia artificial.

Tesla pretende alcanzar una capacidad de producción de un millón de robots anuales por línea de fabricación, aunque Musk advirtió de que necesitará al menos un año, posiblemente más, para alcanzar ese ritmo.

Los primeros clientes de Optimus serán previsiblemente empresas industriales que quieran utilizar los robots en tareas peligrosas, repetitivas o que requieran funcionamiento continuo, antes de que Tesla pueda ofrecerlos para uso doméstico.

Otro de los anuncios destacados fue el calendario de Terafab, el proyecto de fabricación de semiconductores que Tesla desarrolla en Austin.

Musk dijo que la compañía espera producir su primer chip de prueba en mayo o junio de 2027 y comenzar la producción a escala industrial hacia finales de 2028.

El proyecto requerirá inversiones de decenas de miles de millones de dólares hasta comienzos de 2028 y, a largo plazo, podría superar los 100.000 millones de dólares, según Musk, quien señaló que Tesla y SpaceX todavía deben determinar cómo repartirán los costos.

Tesla reiteró además su objetivo de alcanzar una producción aproximada de cinco millones de vehículos anuales hacia 2030 y aseguró que la demanda actual supera significativamente su capacidad productiva.

El director financiero de Tesla, Vaibhav Taneja, afirmó que la cartera de pedidos de automóviles alcanzó al cierre del tercer trimestre su nivel más alto en cuatro años, con las entregas limitadas principalmente por la capacidad de fabricación.

La compañía también anunció que ha asegurado líneas de crédito por un importe de hasta 30.000 millones de dólares para respaldar sus inversiones futuras, aunque no prevé recurrir a ellas durante 2026.

Musk expresó asimismo su confianza en que el sistema de conducción asistida FSD obtenga las autorizaciones necesarias para extender su utilización en Europa durante los próximos meses, aunque reconoció que la decisión depende de las autoridades reguladoras.