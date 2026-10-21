Tesla reduce un 19,5 % su beneficio hasta septiembre pese al aumento de los ingresos

Entre julio y septiembre, Tesla obtuvo un beneficio neto de 787 millones de dólares, un 43 % menos que los 1.373 millones del mismo periodo de 2025, mientras que los ingresos se mantuvieron prácticamente estables, en 28.046 millones de dólares frente a 28.095 millones un año antes.

El beneficio operativo trimestral se redujo un 56 %, hasta 718 millones de dólares, y el margen operativo cayó del 5,8 % al 2,6 %. El beneficio bruto, en cambio, aumentó un 9 %, hasta 5.494 millones de dólares.

Tesla atribuyó la caída del beneficio operativo trimestral principalmente al aumento de los gastos relacionados con proyectos de inteligencia artificial y otras actividades de investigación y desarrollo, la compensación basada en acciones y los gastos generales y administrativos.

También pesaron los menores ingresos procedentes de créditos regulatorios y el descenso del beneficio bruto del negocio de generación y almacenamiento de energía.

Los ingresos del negocio automovilístico bajaron un 3 % interanual en el tercer trimestre, hasta 20.560 millones de dólares, mientras que los de generación y almacenamiento de energía descendieron un 16 %, hasta 2.881 millones. En cambio, los ingresos de servicios y otras actividades aumentaron un 33 %, hasta 4.605 millones.

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Entre enero y septiembre, el beneficio operativo del fabricante de vehículos eléctricos cayó un 30,2 %, hasta 2.057 millones de dólares, frente a los 2.946 millones de dólares registrados en los nueve primeros meses de 2025.

El deterioro del resultado operativo se produjo al mismo tiempo que Tesla incrementó de forma significativa sus gastos. Los gastos operativos alcanzaron 12.908 millones de dólares en los nueve primeros meses, un 41,2 % más que un año antes.

En particular, el gasto en investigación y desarrollo ascendió a 7.078 millones de dólares entre enero y septiembre, alrededor de un 53 % más que en el mismo periodo de 2025, mientras la compañía aumenta sus inversiones en inteligencia artificial, conducción autónoma, robótica y otros proyectos.

Tesla entregó 486.532 vehículos entre julio y septiembre, un 2 % menos que un año antes, aunque su producción aumentó un 4 %, hasta 464.391 unidades. La compañía señaló además que terminó el trimestre con su mayor cartera de pedidos de vehículos de pasajeros en cuatro años.

El fabricante destacó que comenzó a utilizar el Cybercab en su servicio de robotaxis en la localidad texana de Austin el 3 de septiembre y que al cierre del trimestre su servicio de robotaxis acumulaba cerca de dos millones de millas recorridas sin supervisión en ese servicio.

También inició la producción del camión Tesla Semi en Nevada y del robot humanoide Optimus en Fremont (California).

Tesla terminó septiembre con 45.447 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo, un 9 % más que un año antes. El flujo de caja libre del tercer trimestre fue de 1.531 millones de dólares, un 62 % inferior al registrado en el mismo periodo de 2025.

En sus perspectivas, la compañía no ofreció una previsión concreta de ingresos o entregas y señaló que seguirá concentrada en maximizar la utilización de sus fábricas, al tiempo que continúa invirtiendo en inteligencia artificial, software, robótica, almacenamiento energético y capacidad industrial.