Trump es interrumpido por una decena de manifestantes en su mitin de Carolina del Sur

"Esta gente está loca", dijo Trump al ser interrumpido por tres de estos manifestantes al grito de "traidor" y "publiquen los archivos de Epstein" al inicio de su discurso, centrado en logros que destaca de su Administración.

Su alocución fue también un llamado directo a los votantes para respaldar a la senadora Darline Graham, que busca mantener en las legislativas del 3 de noviembre el escaño que asumió tras el deceso en julio de su hermano Lindsey Graham.

De acuerdo con los medios presentes, a lo largo de los más de noventa minutos de discurso al menos doce manifestantes fueron desalojados del recinto por interrumpir al mandatario, en una respuesta que se ha vuelvo cada vez más común durante los actos electorales, tanto de Trump como de su vicepresidente, JD Vance.

La docena de manifestantes fue retirada por la seguridad en distintos momentos del mitin, sin que ninguno de estos incidentes fuera más allá de algunos golpes intercambiados entre los asistentes y las personas que protestaban las políticas del mandatario republicano.

El acto se celebró a menos de dos semanas de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que Trump está intensificando sus apariciones para movilizar el voto republicano y defender la exigua mayoría de su partido en las dos cámaras del Congreso, en un momento marcado por el creciente descontento en EE.UU. por la guerra contra Irán.

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El jefe de Estado subrayó su respaldó a la senadora republicana Graham, que compite con la demócrata Annie Andrews en una contienda más disputada de lo habitual en un estado como Carolina del Sur, considerado tradicionalmente conservador.

Una encuesta del Pew Research Center publicada el pasado 8 de octubre situó la aprobación de Trump en el 30 %, su nivel más bajo de su segundo mandato, y encontró que un 44 % de los votantes registrados considera su voto para el Congreso como una forma de expresar oposición al presidente, frente a un 19 % que lo ve como una muestra de apoyo.