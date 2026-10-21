Trump viaja a Carolina del Sur para respaldar la campaña de la hermana del senador Graham

"Esta noche me dirijo a Carolina del Sur para un gran mitin. ¡Darline Graham es genial!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que el mandatario busca movilizar a su electorado ante unas encuestas que favorecen a los demócratas en las elecciones para renovar el Congreso del 3 de noviembre.

El presidente tiene previsto pronunciar un discurso en la Universidad de Clemson a las 19.00 hora local (23.00 GMT).

Darline Graham fue nombrada senadora por el gobernador de Carolina del Sur para completar el mandato de su hermano, fallecido a los 71 años por un problema cardiovascular.

La senadora aspira ahora a un mandato de seis años y mantiene una reñida contienda con su rival demócrata, Annie Andrews.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump, que ganó las presidenciales de 2024 en Carolina del Sur por casi 18 puntos de ventaja sobre la demócrata Kamala Harris, busca impulsar con su presencia las opciones de Darline Graham.

Una de las últimas iniciativas de Lindsey Graham antes de fallecer fue promover una ley de sanciones contra Rusia. Sin embargo, Trump suspendió recientemente las nuevas medidas para facilitar las exportaciones de diésel ruso al mercado internacional.

Aunque Darline Graham declaró el sábado que preferiría "mantener la presión sobre Rusia", ha evitado romper políticamente con el presidente.

Trump, que esta semana ha visitado Kansas y Carolina del Norte, prevé viajar en los próximos días a Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas. El mandatario explicó el martes que, al concluir la campaña, habrá destinado más de 400 millones de dólares de su bolsillo a promocionar a los candidatos republicanos.