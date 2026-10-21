Trump vincula la liberación de estadounidense por Rusia al alivio de sanciones a Moscú

Trump, quien firmó la semana pasada una orden para suspender temporalmente la aplicación de un amplio paquete de medidas contra Rusia aprobadas por el Congreso, afirmó en su red, Truth Social, que "numerosas personas, que habían pedido la imposición inmediata de sanciones contra Rusia, han llamado para disculparse".

Según el mandatario, quienes lo contactaron se excusaron porque "desconocían que estaba negociando la liberación de Stephen Hubbard, un logro realmente importante y de gran trascendencia para Estados Unidos".

"Si se hubieran impuesto sanciones, esas negociaciones sin duda se habrían detenido por completo", advirtió.

En un extenso mensaje anterior donde confirmó la liberación por parte de los rusos de Hubbard, un profesor de inglés capturado por las tropas rusas cuando servía en el ejército ucraniano, Trump insistió en que "no fue necesario ningún 'intercambio' para lograrlo".

"Stephen (Hubbard) está de regreso a casa y pronto estará con su familia. Por respeto al presidente Trump, no se exigió a Estados Unidos que diera nada a cambio, una situación sin precedentes para Rusia", agregó el mandatario en la misma red social.

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Detalló que Putin accedió a la liberación del estadounidense tras una petición directa suya durante una conversación telefónica que ambos sostuvieron la semana pasada y culpó al anterior presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, por no lograr "ningún avance en sus negociaciones con el Kremlin".

El anuncio de la liberación del profesor de 73 años, que había sido condenado por la Justicia rusa a 6 años y 10 meses de cárcel en 2024, se produjo al comienzo de la reunión que el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el presidente ruso mantuvieron en San Petersburgo para tratar de relanzar el diálogo de paz con Ucrania.

Todo esto sucede en medio de la agudización de las tensiones entre Trump y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha denunciado demoras en las entregas de misiles interceptores Patriot, vitales en la defensa contra ataques rusos, interrupciones en el flujo de inteligencia estadounidense y restricciones en la conexión satelital.

Zelenski lo ha atribuido a una supuesta intención de la Administración Trump de forzar a Ucrania a capitular ante Rusia, algo que Washington niega.