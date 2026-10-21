Uganda dice que sigue libre de ébola tras el caso en Nigeria que pasó por el país

"La información preliminar indica que transitó por Uganda a principios de octubre sin síntomas y desarrolló síntomas después de llegar a Nigeria. El tránsito por Uganda no establece que la infección haya ocurrido aquí. El lugar de exposición sigue bajo investigación", afirmó el Ministerio de Salud ugandés en un comunicado.

Aunque las autoridades nigerianas aún no han proporcionado la información detallada sobre el itinerario del viaje e historial clínico de la paciente, Uganda afirmó que esta mujer había realizado un viaje de negocios al este congoleño.

"Deseamos aclarar que, al momento de este comunicado, Uganda NO tiene casos activos confirmados de ébola", incidió el Gobierno ugandés.

Kampala también dijo que reforzará "aún más" los cribados y los controles sanitarios en los puntos de entrada del país.

"Instamos al público a mantener la calma, la vigilancia y a practicar el lavado de manos constante y el uso de desinfectante. El Ministerio continuará compartiendo actualizaciones verificadas a través de sus canales oficiales", concluyeron las autoridades ugandesas.

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Nigeria confirmó el martes un caso de ébola importado y detectado en su capital, Abuya, que se corresponde con una mujer que llegó desde Uganda.

La paciente llegó a Nigeria el pasado 7 de octubre y se encuentra aislada y recibiendo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades nigerianas han identificado a 44 contactos, incluyendo trabajadores sanitarios, pacientes, cuidadores y contactos de viaje.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 18 de octubre, ha causado 9.552 casos confirmados y 4.602 fallecidos hasta ahora.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además, han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Kenia (nueve).