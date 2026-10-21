Una familia venezolana necesita 761 dólares solo para la alimentación del mes, según ONG

En una publicación en X, la organización indicó que el salario mínimo mensual, equivalente a centavos de dólar, solo cubre el 0,02 % de la canasta alimentaria, compuesta por 60 productos básicos.

"Se necesitan 4.860 sueldos al mes para subsistir", añadió el Cendas.

Asimismo, incluyó en su informe gastos de agua potable embotellada, que suman 13,49 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.

Gremios de maestros, líderes sindicalistas y organizaciones no gubernamentales realizan constantes protestas y llamados para exigir que el Estado aumente el salario mínimo, que sirve de base para estipular sueldos en el sector público.

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El pasado 13 de octubre, sindicalistas venezolanos entregaron un documento a autoridades del Gobierno en el que exigen la restitución de sus derechos laborales y la mejora de ingresos en el país suramericano.

Entre sus principales demandas está que la bonificación de fin de año se calcule con base en el ingreso integral mensual - las bonificaciones que suman 240 dólares-, según el documento al que tuvo acceso EFE.

Asimismo, solicitaron el pago inmediato del bono de responsabilidad profesional para todo el personal técnico y obrero, tanto activo como jubilado, de los sectores de salud y educación, así como la discusión de tablas salariales en conjunto con organizaciones sindicales.