Uruguay intensifica los preparativos para recibir al papa León XIV

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón.

El pontífice permaneció ingresado hasta el pasado sábado, cuando recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias" y el cirujano que lo intervino, Stefano Margaritora, aseguró que desde el punto de vista médico el papa podrá afrontar el viaje apostólico a Latinoamérica.

"El papa salió unos días antes de lo que estaba previsto que saliera (del hospital) y el equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe que lo operó, señaló que no había dificultades para el viaje a Uruguay, Argentina y Perú", dijo Lubetkin este miércoles a la prensa.

El canciller indicó que no han habido cambios en la agenda prevista, por lo que el Gobierno uruguayo mantiene el plan original de recibir al pontífice en Montevideo la tarde del 6 de noviembre.

"Nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna otra comunicación, ahora lo hemos acelerado", aclaró el ministro y añadió: "Hemos reforzado el trabajo. Faltan pocos días para que se haga esa visita histórica y extraordinaria para nosotros".

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Está previsto que el pontífice visite Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, como la primera parte de un viaje apostólico que se extenderá hasta el 16 de noviembre y que le llevará también a Argentina y Perú.

La visita de León XIV se producirá casi cuatro décadas después de la última visita de un papa al país, realizada por Juan Pablo II en el año 1988.