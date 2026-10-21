Uruguay reconoce a ocho personas de la cultura y apunta a la internacionalización del arte

Así lo indicó a la Agencia EFE la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, quien destacó una labor importante en ese sentido y puntualizó que en 2026 el país sudamericano se hizo presente en distintos mercados.

Entre ellos, recordó la participación en la Bienal de Venecia, en la que Uruguay tiene un pabellón adquirido en el año 1960, así como también en la de Gwangju.

"Desde el Estado tenemos que ofrecer las condiciones para que nuestra cultura conecte. Acabamos de terminar el Festival Internacional de Artes Escénicas recibiendo compañías de Chile, Argentina, Suiza, México, Francia. Realizamos un Festival Internacional como es el Fidae y todas estas tareas, estas acciones hacen a potenciar la internacionalización de la cultura y conectar", subrayó Vidal.

Por otra parte, se refirió a la entrega de la Medalla Delmira Agustini a ocho personalidades que definió como "bien distintas", como Faustina 'Tía Tina' Avelino, reconocida figura del candombe y el carnaval uruguayo; el productor audiovisual, fotógrafo y realizador audiovisual Eduardo 'Pincho' Casanova; la compositora, instrumentista y cantante Mariana Ingold; y el publicista, docente, periodista y escritor Claudio Invernizzi.

También, la compositora, autora e intérprete Estela Magnone; la escritora, traductora, profesora y periodista Alicia Migdal; el compositor, bajista y cantante Urbano Moraes; y la bailarina, coreógrafa, docente e investigadora Lila Nudelman.

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"Son trayectorias, además, en las que se cruzan historias de exilio, de cárceles, comienzos tardíos, en algunos casos, docencia, memoria o archivo", dijo la directora Nacional de Cultura.

Añadió lo que tienen en común es "el valor de lo que le han dejado y que siguen dejando" a la construcción de la historia cultural de Uruguay.

Creada en el año 2013 mediante una ley, la Medalla Delmira Agustini "es una distinción honorífica que otorga el Ministerio de Educación y Cultura a ciudadanos uruguayos, naturales o legales, y a personalidades extranjeras que hayan contribuido de modo excepcional a la cultura y las artes en sus diversas modalidades".

A lo largo de la historia fue recibida por personalidades como la actriz Concepción 'China' Zorrilla, la escritora Circe Maia, la poeta Ida Vitale, el bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca, el músico Ruben Rada y el director de cine español Juan Antonio Bayona.