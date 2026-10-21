Von der Leyen apunta a actores estatales y no estatales en crisis como la de Ceuta

"Este verano, hemos sido testigos de las trágicas escenas ocurridas en Ceuta. Y hemos visto cómo Rusia y Bielorrusia han utilizado la migración como arma. Actores estatales y no estatales están provocando deliberadamente movimientos masivos de personas para desbordar a las autoridades, sembrar el miedo y dividirnos", dijo Von der Leyen durante una intervención en el pleno del Parlamento Europeo.

La democristiana alemana, que participó en un debate sobre los resultados de la cumbre de líderes comunitarios de la semana pasada en Bruselas, dejó claro que "no lo conseguirán".

"No permitiremos que nadie se aproveche de nuestros valores para ejercer presión sobre nuestra Unión", recalcó.

Recordó que, por esa razón, la Comisión va a proponer un "marco europeo de respuesta a emergencias" que dotará a los Estados miembros de "las herramientas necesarias para responder rápidamente a amenazas extraordinarias en nuestras fronteras exteriores" y para "proteger nuestra seguridad interior".

Aseguró que presentarán esas propuestas "antes de que termine el año".

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Von der Leyen declaró que "Europa ha avanzado mucho en materia de migración" pero "aún queda mucho por hacer".

"Siempre seremos un lugar que proteja a quienes huyen de la guerra o de la persecución. Y para ello, los ciudadanos deben confiar en que nuestro sistema es justo y funciona, en que se respetan las normas, en que las fronteras están protegidas", resumió.

Y subrayó que son los europeos quienes tienen el poder de decisión en la UE y "no nuestros adversarios".