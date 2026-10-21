Von der Leyen: La UE debe estar preparada para cuando diálogo con China no dé resultados

Von der Leyen, en un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre los resultados de la cumbre de líderes comunitarios de la semana pasada, reconoció que "el diálogo dio sus frutos" con el reciente acuerdo con China para limitar las importaciones de vehículos híbridos.

"Este es un primer paso importante. Pero un acuerdo en un solo sector no puede corregir un desequilibrio estructural", recalcó.

Así, enfatizó que Europa "debe estar preparada para actuar cuando el diálogo no dé resultados" y, "si es necesario", debe estar dispuesta a utilizar sus instrumentos de defensa comercial.

"Esto incluye medidas de salvaguardia para responder con rapidez cuando los picos de importaciones amenacen a nuestras industrias. La semana pasada, los líderes dieron un claro respaldo a este enfoque", señaló.

Von der Leyen aludió a que el acuerdo logrado con China ha fijado una cuota anual de 350.000 vehículos híbridos procedentes de ese país, lo que supone una reducción de las exportaciones de alrededor del 45 %.

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Explicó que se aplicará mediante una medida de salvaguardia, "de modo que mantendremos el control".

"Por primera vez, China ha aceptado moderar sus exportaciones en un sector industrial clave. Prueba de que el diálogo puede dar resultados y, de hecho, los da", afirmó.

En la línea de ese pacto, la política alemana dijo que ahora están ya colaborando con los sectores químico y de maquinaria, que "se enfrentan a una presión cada vez mayor".

Además, Von der Leyen abogó por que la UE reduzca sus dependencias económicas ante la cada vez mayor restricción de materias primas críticas.

"Las tecnologías esenciales se utilizan como palanca geopolítica. Europa debe estar preparada para resistir esta presión", apuntó.

Por lo tanto, dijo que la UE actuará en tres frentes; en primer lugar, reduciendo vulnerabilidades con la presentación en diciembre de 'DiversifyEU', una propuesta que "será independiente de cada país y ayudará a las empresas europeas a diversificar sus cadenas de suministro" para "no depender de forma crítica de un único proveedor".

En segundo lugar, dijo que la UE buscará la disuasión con un nuevo instrumento para "actuar con mayor rapidez y limitar el acceso a nuestro mercado único cuando nuestros intereses se vean amenazados".

Y, en tercer lugar, potenciarán la solidaridad porque "las amenazas económicas tienen como objetivo dividirnos, apuntando contra un sector concreto o un Estado miembro".

"Propondremos un paquete de medidas solidarias, para que ningún Estado miembro tenga que hacer frente a las presiones por sí solo", concluyó.