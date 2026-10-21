Von der Leyen: UE mantendrá sanciones energéticas a Rusia hasta fin de guerra en Ucrania

"Quiero dejar muy clara nuestra postura respecto a las sanciones impuestas a Rusia, en particular las relacionadas con la energía: hemos impuesto sanciones energéticas a Rusia debido a su guerra de agresión contra Ucrania; estas sanciones se mantendrán hasta que Rusia ponga fin a la guerra", dijo Von der Leyen durante una comparecencia en el pleno del Parlamento Europeo.

La política alemana, que abordó con los eurodiputados los resultados de la cumbre de líderes comunitarios de la semana pasada, recordó asimismo que "fue Rusia quien cortó el suministro de gas a Europa" a raíz de la invasión de Ucrania que inició en febrero de 2022.

"Rusia no es un proveedor de energía de confianza, ya que prefiere utilizar la dependencia energética como arma para chantajear a otros", subrayó Von der Leyen, quien agregó que "ésa es una lección que Europa nunca olvidará".

Los líderes de los Veintisiete, en su última cumbre, lamentaron el acuerdo al que llegó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homologo ruso, Vladimir Putin, para levantar temporalmente las sanciones al diésel ruso a fin de que éste llegue a los mercados ante la subida del precio del carburante, entre otras razones, por el conflicto de EE. UU. con Irán que dificulta el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz.