Zelenski dice que EE.UU. propone una cita trilaterial con Rusia "lo antes posible"

"Es importante que Steve Witkoff se encontrara con el lado ruso hoy. Hemos recibido una respuesta de que Rusia, por lo que hemos entendido del encuentro, apoya un encuentro trilateral a nivel de equipos. El lado estadounidense propone hacer esto lo antes posible. Lo apoyamos", dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

"No sé cuáles serán las fechas finales del encuentro", precisó el jefe de Estado ucraniano, que apuntó que la "agenda" de trabajo está "clara".

"La agenda está clara: parar la guerra, acercar más la paz y preparar, tal y como lo veo, preparar todo para un encuentro a nivel de líderes", abundó Zelenski en alusión a una eventual cita en la que se reuniría con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El presidente ruso aceptó este miércoles reanudar en noviembre las conversaciones para acercar la paz en Ucrania con mediación estadounidense tras la visita e Witkoff.

El diálogo entre las partes está estancado desde febrero debido a la guerra en Irán, aunque desde hace semanas Estados Unidos trata de tomar la iniciativa para relanzar las conversaciones entre Ucrania y Rusia.

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Antes de la visita de Witkoff a Rusia, Zelenski se reunió el martes con el emisario de la Casa Blanca en Oslo.