Acuerdos comerciales, clave para diversificar las exportaciones de Brasil

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump ha impulsado una ofensiva arancelaria global que alcanzó una nueva dimensión el pasado julio, cuando impuso gravámenes adicionales a 60 economías, entre ellas Brasil, China, India y la Unión Europea (UE).

Como resultado, las ventas de Brasil a Estados Unidos entre enero y septiembre cayeron un 6,5 % en la comparación interanual.

Pese a ello, Brasil alcanzó en el período un récord de 284.650 millones de dólares en exportaciones, un 10,4 % más que entre enero y septiembre de 2025.

Sin embargo, el crecimiento estuvo impulsado por materias primas y por grandes socios como China o la UE, cuyas compras en el período aumentaron un 12 % y un 20 %, respectivamente, sin que ello represente una mayor diversificación de mercados.

El doctor en economía Lucas Ferraz explicó en una entrevista a EFE que cerca del 70 % de las exportaciones brasileñas no se benefician de preferencias arancelarias, cifra que en el comercio global se estima en el entorno del 40 %.

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Para el exsecretario nacional de Comercio Exterior, esto supone un desafío estructural más amplio para la diversificación, que demanda la implementación de más acuerdos comerciales.

“Lo que más ayudaría sería que Brasil intensificara su red de acuerdos comerciales (...) e implementara reformas que mejoren su entorno de negocios y den mayor competitividad a las empresas exportadoras brasileñas”, defendió.

Según el Banco Mundial (BM), en el tercer trimestre de 2025, más del 60 % del comercio global se dio entre países vinculados por acuerdos, “responsables de reducir barreras, facilitar la diversificación de mercados y aportar mayor previsibilidad ante las tensiones geopolíticas”.

En ese sentido, el experto consideró que el proteccionismo estadounidense no representa una tendencia generalizada. Por el contrario, las medidas arancelarias de Estados Unidos generan incertidumbre en el comercio internacional e impulsan a otros países a buscar nuevos acuerdos comerciales.

"Muchos países están entendiendo que es el momento de diversificarse, porque al diversificar sus socios se diluye el riesgo", subrayó el coordinador del Centro de Negocios Globales de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

Un ejemplo es el acuerdo UE-Mercosur, cuyo componente comercial comenzó a aplicarse provisionalmente el pasado mayo, tras casi tres décadas de negociaciones, y adquirió relevancia estratégica en el actual contexto geopolítico.

A través del Mercosur, Brasil también amplió este año su red de acuerdos comerciales vigentes con Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Entretanto, para Ferraz, es fundamental aprovechar el momento para avanzar más rápidamente.

Para ello, destacó la importancia de concluir cuanto antes las negociaciones en curso con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, así como las oportunidades que ofrecen mercados como México, Corea del Sur, Japón o India.

También, defendió una aproximación al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que reúne economías como Japón, Canadá, México y Australia, en lugar de depender exclusivamente de numerosas negociaciones bilaterales.

Por su parte, el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Márcio Elias Rosa, destacó en un comunicado que “transformar los acuerdos comerciales en oportunidades concretas para las empresas brasileñas” en el extranjero es una prioridad estratégica.

“Al agilizar los procedimientos y establecer reglas claras para que los exportadores puedan aprovechar estos beneficios cuanto antes, ampliamos mercados y fortalecemos la competitividad de Brasil”, añadió.

Con ese objetivo, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) anunció en agosto que invertirá unos 41,8 millones de dólares en un nuevo plan de diversificación destinado a ayudar a 5.300 empresas de 35 sectores productivos.