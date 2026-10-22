Alemania revisa al alza sus expectativas de ingresos fiscales para los próximos años

"La buena noticia es que no hay nuevos agujeros. La mala noticia es que tampoco hay nuevos márgenes", afirmó Klingbeil en una rueda de prensa en Berlín, en la que explicó que para este año apenas han variado los cálculos con respecto al pronóstico de primavera.

En 2026 el Gobierno alemán espera que el Estado recaude 997.900 millones de euros, 800 millones menos de lo proyectado el pasado mes de mayo.

Sin embargo, a partir del año que viene, los ingresos fiscales han sido revisados al alza: así, para 2027 se cuenta con 1,044 billones, por encima de los 1,033 billones proyectados; para 2028, 1,072 billones, frente a 1,062 billones; y para 2029, 1,109 billones frente a 1,098 billones.

"Vemos que nuestra ofensiva de inversiones está contribuyendo al crecimiento económico en este país", aseguró Klingbeil.

No obstante, esto no redunda en mayores márgenes presupuestarios, porque el componente coyuntural del mecanismo de freno de la deuda reduce las posibilidades de asumir más créditos, explicó.

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El ministro de Finanzas, que también es vicecanciller, explicó que el Gobierno ha logrado con una serie de "decisiones difíciles" cerrar un agujero de 34.000 millones de euros en los presupuestos de 2027.

Pero este "curso de consolidación" debe mantenerse en 2028 y en años posteriores, enfatizó, en medio de un contexto global en el que abunda la incertidumbre.

La nueva estimación de ingresos fiscales se basa en la proyección económica de otoño del Gobierno alemán, en la que se revisaron al alza las expectativas de crecimiento real hasta el 1,3 % para este año y el 1,1 % para el año que viene.

Mientras que en primavera se esperaba que la subida de los precios de la energía frenara la recuperación, la subida de las exportaciones y el aumento de la demanda debido al bum de la Inteligencia Artificial se han sumado a los efectos de desviación del comercio debido a la guerra en Oriente Medio para revivificar la economía germana, indicó el Ministerio en un comunicado.

En este contexto, la Cámara Alemana de la Industria y el Comercio (DIHK) instó este jueves a no rebajar la cautela pese a los crecientes ingresos fiscales.

"Más de la mitad de este crecimiento se debe a impulsos estatales que mayoritariamente se basan en créditos. El crecimiento impulsado por las inversiones privadas sigue siendo débil, porque los problemas estructurales no se han resuelto", afirmó en un comunicado.