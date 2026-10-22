Anuncian movilizaciones por toda España contra el auge del racismo por la crisis de Ceuta

Entidades como Amnistía Internacional, No Name Kitchen, Red Acoge, CEAR, Oxfam Intermón, Asociación Exmenas, Plataforma de Infancia o la Federación de Sindicatos de Periodistas han promovido un manifiesto contra el odio y las violaciones de derechos en la ciudad autónoma española de Ceuta, fronteriza con Marruecos.

En el escrito, denuncian los discursos criminalizadores contra personas migrantes y refugiadas y las organizaciones que les atienden, así como las posiciones de rechazo contra la acogida de niños y niñas migrantes no acompañados.

Los firmantes condenan que algunas autoridades utilicen un lenguaje criminalizador, deshumanizante y degradante, "incluso belicista", para hablar de la entrada irregular en Ceuta de más de 80.000 migrantes a finales de julio, lo que "puede estar contribuyendo a incitar al odio y a la violencia contra estas personas, e infundir miedo y rechazo entre la población".

Para reivindicar todo ello, entre este jueves y el 27 de octubre, colectivos y organizaciones llevarán a cabo movilizaciones en ciudades españolas como Madrid, Granada, Vigo, A Coruña, Algeciras, Murcia, Logroño, Jerez, Mallorca, Málaga y Valencia.

Buscan recordar que "todas las vidas valen por igual, también en las fronteras" y que las personas migrantes "construyen vínculos, trabajan, cuidan, aman, buscan oportunidades y proyectan sus vidas".

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"Ninguna persona puede ser golpeada, humillada, perseguida o sometida a un trato degradante, como se ha observado en Ceuta. Nadie debería tener miedo de caminar por una calle, comprar comida, acudir a un hospital, pedir ayuda o desplazarse por ser migrante", reza el comunicado, en alusión a las denuncias de agresiones y vejaciones por parte de militares a los migrantes que permanecen en la ciudad.

Los mensajes de odio en las redes sociales aumentaron un 76 % durante el mes de agosto a raíz de la crisis migratoria en Ceuta y se observó una mayor presencia de contenidos de odio contra mujeres, niños y adolescentes no acompañados.

Son las principales conclusiones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que durante agostó registró un total de 101.025 mensajes de carácter racista y xenófobo, un 76 % mas que en julio.