Aplauden una "histórica" sentencia a policías por asesinato de una pareja gay en Guatemala

La organización Cristosal y allegados de las víctimas exigieron durante una conferencia de prensa reformas legales para sancionar los crímenes de odio y prejuicio por orientación sexual.

El fallo, emitido este miércoles por un tribunal guatemalteco, impuso penas de entre 8 y 60 años de cárcel a los siete policías juzgados.

Los miembros de las fuerzas de seguridad fueron sentenciados por la ejecución extrajudicial del canadiense Milton Santamaría y del guatemalteco Eldin Choc Xi, quienes mantenían una relación sentimental y pertenecían a la comunidad LGBTIQ+.

"Nos parece que es una sentencia histórica porque establece la responsabilidad de esos agentes policiales", afirmó el abogado de Cristosal Abraham Ábrego.

En rueda de prensa, Ábrego enfatizó que la sentencia "sienta un precedente clave", pero advirtió sobre los vacíos de la legislación penal guatemalteca al no contar con una figura específica para sancionar los crímenes de odio por orientación sexual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Guatemala necesita visibilizar los crímenes de prejuicio. La legislación penal no los incluye específicamente y se debe acudir a agravantes o motivos fútiles. El Estado tiene la oportunidad de no permitir que esta discriminación genere más violencia mediante una reforma legal", declaró Ábrego.

Por su parte, Henry Choc, hermano de una de las víctimas, reafirmó que la familia percibe el asesinato como un ataque de odio motivado por la orientación sexual de la pareja.

"Ellos, al enterarse de la situación de ambos, tuvieron ese odio y la fuerza para insultarlos, golpearlos y matarlos. Sentimos la satisfacción de que se hizo justicia y la muerte de mi hermano no quedó impune", afirmó.

El crimen ocurrió el 18 de abril de 2024 en el municipio de San Andrés Iztapa, a unos cincuenta kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, donde la pareja fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por supuesto desorden público.

Según las investigaciones valoradas por el tribunal, ambos sufrieron agresiones físicas y burlas homofóbicas en la subestación policial, lo que provocó la muerte de Santamaría en el lugar a causa de los golpes, mientras que Choc Xi fue llevado a otro punto para ser ejecutado y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después con señales de tortura.

Por estos hechos, los exoficiales Edy Vásquez Rabanales y Fredy Velásquez Pérez fueron condenados a 60 años de prisión inconmutables por la ejecución extrajudicial de ambas víctimas, mientras que Mauricio Contreras recibió 30 años por el mismo delito y otros cuatro agentes fueron sentenciados a penas de entre 8 y 11 años por incumplimiento de deberes, discriminación y abuso de autoridad.

En septiembre de 2025, un bombero local también fue condenado a dieciocho meses de cárcel tras confesar haber mentido en su declaración inicial para encubrir a los policías agresores e indicar falsamente que había hallado a una de las víctimas en la vía pública.