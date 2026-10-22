Bolsa mexicana cae un 0,51 % en sesión negativa en el mundo y baja a 69.889,73 unidades

"La jornada fue de pérdidas en el mercado de capitales, ante temores por los incrementos en precios de energía y por la corrección a la baja de emisoras del sector tecnológico", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Apuntó que en Estados Unidos los índices (Nasdaq Composite y S&P 500) retrocedieron.

En México, agregó la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 0,51 % para cortar una racha de cinco sesiones de avances".

Agregó que al interior del mercado mexicano destacaron las caídas de las emisoras: Gentera (-6,32 %), Grupo México (-4,34 %), Industrias Peñoles (-3,5 %), Cemex (-2,77 %) y Alpek (-1,84 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este jueves, el índice mexicano registra una ganancia del 8,84 % en lo que va de octubre y del 8,68 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,21 % frente al dólar al pasar de 18,67 a 18,71 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 228 millones de títulos por un importe de 24.346 millones de pesos (unos 1.301 millones de dólares).

De las 818 firmas que cotizaron en la jornada, 375 terminaron con sus precios al alza, 415 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aseguradora automotriz Quálitas (Q), con el 6,10 %; de la productora de tequila José Cuervo (CUERVO), con el 5,16 %, de la empresa de suministro y transporte de gas natural Esentia (ESENTIA II), con el 3,24 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el -6,32 %, y de las compañías mineras Grupo México (GMEXICO B), con el -4,34 %, e Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -3,5 %.